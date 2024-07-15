Россиянам начнут платить за доносы на пьяных водителей

Эксперимент стартовал в Амурской области. Там власти решили платить жителям, которые сообщили о пьяном водителе, по 5 тысяч рублей.

Россиянам начнут платить за доносы на пьяных водителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперимент стартовал в Амурской области. Там власти решили платить жителям, которые сообщили о пьяном водителе, по 5 тысяч рублей.

Отмечается, что если нарушитель попадается уже не первый раз, то доносчику заплатят 7 тысяч рублей.