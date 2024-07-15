Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Аферисты обещают перерасчет или скидку на оплату ЖКУ и выманивают код для входа на «Госуслуги».

Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили «Известия».

Аферисты обзванивают людей и представляются сотрудниками коммунальных служб и энергокомпаний. Обманщики обещают перерасчет платежей за ЖКУ или скидку на их оплату и выманивают код для доступа к «Госуслугам».

После входа в личный кабинет жертвы, мошенники берут от ее имени кредиты и выводят деньги. По таким эпизодам возбуждены десятки дел, а ущерб пострадавшим исчисляется миллионами, указывает издание.