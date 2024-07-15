Россиян предупредили о мошенничестве от имени Ozon

Эксперты рассказали, что аферисты проводят поддельные розыгрыши от имени маркетплейса.

Россиян предупредили о мошенничестве от имени маркетплейса Ozon. Об этом сообщил Telegram-канал компании F.A.C.C.T.

Эксперты рассказали, что аферисты проводят поддельные розыгрыши от имени маркетплейса. Мошенники предлагают жертвам прокрутить «колесо фортуны» и гарантируют денежный приз — однако для его получения нужно якобы оплатить комиссию. В действительности же человек просто теряет деньги.

В компании отметили, что мошенники также создают фишинговые страницы авторизации, покупки или возврата товара. «Мошенники связываются с клиентами под предлогом предоставления персональной скидки или решения проблемы с заказом», — объяснили специалисты. Затем скамеры создают фишинговые ссылки, на которых для оплаты требуется ввести данные банковской карты.

Аферисты также делают группы в соцсетях и мессенджерах под видом страниц маркетплейса. Злоумышленники используют их, чтобы привлекать жертв на другие фишинговые ресурсы, рассказали в компании.

Для защиты данных эксперты рекомендовали игнорировать ссылки от незнакомых людей в мессенджерах или почте, а также всегда обращать внимание на адрес отправителя. Специалисты напомнили, что маркетплейс не устраивает закрытых распродаж или розыгрышей и не отправляет ссылки на оплату товаров через личные сообщения.