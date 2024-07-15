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Постпред РФ при ОЗХО заявил о риске химических провокаций на фоне неудач ВСУ
«Наши враги используют любые возможные методы, чтобы обвинить Россию, начиная от создания поддельных аккаунтов, в которых якобы российские бойцы бравируют „выкуриванием из нор противника с помощью химических средств борьбы с беспорядками“, и заканчивая размещением тяжелого вооружения на объектах химпромышленности. Ответный удар по ним будет тут же интерпретирован, как сознательная химатака», — отметил Владимир Тарабрин.

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил о риске химических провокаций. Об этом он рассказал ТАСС.

«На фоне катастрофической ситуации, складывающейся для ВСУ на линии боевого соприкосновения, риск [химических] провокаций стал особенно велик. Наши враги используют любые возможные методы, чтобы обвинить Россию, начиная от создания поддельных аккаунтов, в которых якобы российские бойцы бравируют „выкуриванием из нор противника с помощью химических средств борьбы с беспорядками“, и заканчивая размещением тяжелого вооружения на объектах химпромышленности. Ответный удар по ним будет тут же интерпретирован, как сознательная химатака», — отметил Тарабрин.