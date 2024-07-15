Постпред РФ при ОЗХО заявил о риске химических провокаций на фоне неудач ВСУ

«Наши враги используют любые возможные методы, чтобы обвинить Россию, начиная от создания поддельных аккаунтов, в которых якобы российские бойцы бравируют „выкуриванием из нор противника с помощью химических средств борьбы с беспорядками“, и заканчивая размещением тяжелого вооружения на объектах химпромышленности. Ответный удар по ним будет тут же интерпретирован, как сознательная химатака», — отметил Владимир Тарабрин.