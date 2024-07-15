Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
29°
Втр, 16
31°
Срд, 17
31°
ЦБ USD 87.74 -0.25 13/07
ЦБ EUR 95.76 0.08 13/07
Нал. USD 87.91 / 88.00 15/07 16:55
Нал. EUR 96.60 / 97.18 15/07 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
3 часа назад
416
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
3 035
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
3 634
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
8 932
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Политолог заявил, что США подписывают Украине смертный приговор
По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский президент Джо Байден, обещая поддержку Украине, тем самым подписывают ей смертный приговор.

Политолог заявил, что США подписывают Украине смертный приговор. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский президент Джо Байден, обещая поддержку Украине, тем самым подписывают ей смертный приговор.

Он также отметил, что единственным вариантом, при котором Украина пойдет на переговоры до конца года, является ее полный провал на поле боя.