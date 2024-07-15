Политолог заявил, что США подписывают Украине смертный приговор

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский президент Джо Байден, обещая поддержку Украине, тем самым подписывают ей смертный приговор.

Политолог заявил, что США подписывают Украине смертный приговор. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский президент Джо Байден, обещая поддержку Украине, тем самым подписывают ей смертный приговор.

Он также отметил, что единственным вариантом, при котором Украина пойдет на переговоры до конца года, является ее полный провал на поле боя.