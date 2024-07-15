Под Волгоградом контрактник выстрелил в детей из-за громкой музыки

Под Волгоградом мужчина выстрелил в детей из-за громкой музыки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на главу Отрожкинского сельского поселения Галину Коновалову.

По ее словам, контрактник выпивал вместе со своим братом и девушкой. Мимо проходили дети, которые слушали музыку через колонку.

После конфликта раздались выстрелы. Одного ребенка госпитализировали.

Стрелявшего задержали. Им оказался 48-летний участник СВО, вернувшийся в регион из-за отпуска по ранению.

Прокуратура начала проверку.