Песков: безопасность президента России Владимира Путина усилена

Однако это не зависит от покушений на руководителей других стран.

Безопасность президента России Владимира Путина усилена вне зависимости от покушений на руководителей других стран, для ее обеспечения делается все необходимое. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Безопасность по понятным причинам и так усилена вне зависимости от упомянутых происшествий», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о необходимости усиления мер после покушения на экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать с учетом, конечно же, международной эскалации напряженности в целом», — подчеркнул Песков.

Напомним, в Трампа выстрелили во время митинга в Пенсильвании.