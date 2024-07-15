Песков: безопасность президента России Владимира Путина усилена

Безопасность президента России Владимира Путина усилена вне зависимости от покушений на руководителей других стран, для ее обеспечения делается все необходимое. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безопасность по понятным причинам и так усилена вне зависимости от упомянутых происшествий», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о необходимости усиления мер после покушения на экс-президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать с учетом, конечно же, международной эскалации напряженности в целом», — подчеркнул Песков.
Напомним, в Трампа выстрелили во время митинга в Пенсильвании.