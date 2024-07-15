На двух рязанских улицах отключили свет

В комментариях к посту губернатора Павла Малкова в Telegram-канале жители, ссылаясь на управляющие компании, пишут, что произошел прорыв кабеля.

На двух рязанских улицах отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.

Света нет по адресам:

улица Пирогова;

Проезд Шабулина.

Работы выполнят до полного восстановления.

В комментариях к посту губернатора Павла Малкова в Telegram-канале жители, ссылаясь на управляющие компании, пишут, что произошел прорыв кабеля. До конца дня, по словам рязанцев, ремонтные работы проводить не будут.