На двух рязанских улицах отключили свет
В комментариях к посту губернатора Павла Малкова в Telegram-канале жители, ссылаясь на управляющие компании, пишут, что произошел прорыв кабеля.
На двух рязанских улицах отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.
Света нет по адресам:
- улица Пирогова;
- Проезд Шабулина.
Работы выполнят до полного восстановления.
В комментариях к посту губернатора Павла Малкова в Telegram-канале жители, ссылаясь на управляющие компании, пишут, что произошел прорыв кабеля. До конца дня, по словам рязанцев, ремонтные работы проводить не будут.