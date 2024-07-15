На 32-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов

Она фиктивно зарегистрировала в своей квартире 50-летнюю иностранку.

На 32-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС остановил на улице 50-летнюю гражданку одной из стран Средней Азии и установили, что она поставлена на учет в квартире на улице Белякова, но фактически проживает в другом месте.

К фиктивной прописке причастна 32-летняя рязанка.

Возбуждено уголовное дело.