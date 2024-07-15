Музаев: для отмены ЕГЭ необходимо создать альтернативу

Глава Рособрнадзора добавил, что в Госдуме законопроект об отмене экзамена считают популизмом.

Для отмены ЕГЭ необходимо создать альтернативу, которая обеспечивала бы выпускников школ теми же возможностями. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, отмена единого экзамена вернет российскую систему образования к тем проблемам, из-за которых и был введен ЕГЭ, то есть к коррупции в школах и при приеме в вузы, невозможности подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений и другим.

Глава Рособрнадзора добавил, что даже в самой Госдуме считают популизмом законопроект об отмене экзамена.