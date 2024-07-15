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Мать ребенка, тело которого нашли на мусорке в Перми, назвала причину убийства

Мать ребенка, тело которого нашли на мусорке в Перми, назвала причину убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина заявила, что пошла на это из-за коллекторов, которые «одолевали» ее в последнее время. У нее накопились многомиллионные долги. Женщина рассказала, что собиралась покончить с собой после убийства сына, но не решилась из-за того, что ее долги пришлось бы выплачивать родителям.

Ранее тело ребенка в чемодане нашли на мусорке. На его теле обнаружили колото-резаные раны и следы удушения. По подозрению в убийстве мальчика задержали его мать.