Мать ребенка, тело которого нашли на мусорке в Перми, назвала причину убийства

Мать ребенка, тело которого нашли на мусорке в Перми, назвала причину убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина заявила, что пошла на это из-за коллекторов, которые «одолевали» ее в последнее время. У нее накопились многомиллионные долги. Женщина рассказала, что собиралась покончить с собой после убийства сына, но не решилась из-за того, что ее долги пришлось бы выплачивать родителям.

Ранее тело ребенка в чемодане нашли на мусорке. На его теле обнаружили колото-резаные раны и следы удушения. По подозрению в убийстве мальчика задержали его мать.