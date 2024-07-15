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КП: во время покушения на Трампа его закрыла собой уроженка Рязани
Заслуженный тренер России Евгений Жирихов рассказал изданию, что скорее всего Трампа закрыла его ученица, мастер спорта по всестелевому каратэ из Ряжска. По его словам, девушка в свое время окончила кафедру физкультуры РГУ и переехала жить в США.

Во время покушения на Трампа его закрыла собой уроженка Рязани. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Заслуженный тренер России Евгений Жирихов рассказал изданию, что скорее всего Трампа закрыла его ученица, мастер спорта по всестелевому каратэ из Ряжска. По его словам, девушка в свое время окончила кафедру физкультуры РГУ и переехала жить в США.

Напомним, 14 июля во время митинга в Пенсильвании на Трампа совершили покушение. Погиб один из зрителей.