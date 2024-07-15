Компания «Зеленый сад» устроила соревнования для своих сотрудников
Коллектив «Зеленого сада» состязался в метании ножа и топора. Корпоративное спортивное мероприятие прошло в минувшие выходные на лучно-арбалетном стрельбище в лесопарке.
Инструктаж и мастер-класс провели профессиональные спортсмены из клуба «Пересвет». После этого состоялись тренировка и соревнования.
Победители получили сертификаты на 15 000, 10 000 и 5000 рублей за первое, второе и третье место соответственно.
В компании отметили, что сотрудникам также предстоят большие соревнования по сапбордингу на Борковском карьере с большим призовым фондом.
Чтобы принимать участие в спортивных и других праздниках компании, приходите работать в «Зелёный сад»! Все подробности по