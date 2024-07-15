Компания «Зеленый сад» устроила соревнования для своих сотрудников

Коллектив «Зеленого сада» состязался в метании ножа и топора. Корпоративное спортивное мероприятие прошло в минувшие выходные на лучно-арбалетном стрельбище в лесопарке.

Инструктаж и мастер-класс провели профессиональные спортсмены из клуба «Пересвет». После этого состоялись тренировка и соревнования.

Победители получили сертификаты на 15 000, 10 000 и 5000 рублей за первое, второе и третье место соответственно.

В компании отметили, что сотрудникам также предстоят большие соревнования по сапбордингу на Борковском карьере с большим призовым фондом.