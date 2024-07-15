Для рязанцев выпустили прогноз погоды на 16 июля

В регионе сохранится жара до +32°С, местами пройдут грозы и дожди.

Для рязанцев выпустили прогноз погоды на 16 июля. Информацию разместили на сайте ГУ МЧС России по региону.

Во вторник ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с, при грозе местами порывы 9-14 м/с.

Температура воздуха по области ночью +15…+20°С, днём местами жара +27…+32°С.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.