Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, в течение суток 15 июля местами на территории Рязанской области сохранится кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, ожидается гроза, в отдельных районах возможен град.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Оно появилось на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в течение суток 15 июля местами на территории Рязанской области сохранится кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, ожидается гроза, в отдельных районах возможен град.
При грозе прогнозируют шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
Ночью и утром местами возможен туман с видимостью 200-500 метров.