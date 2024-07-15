В Рязани на улице Чапаева ликвидировали потоп

Водоканал закончил ремонт.

Администрация Рязани прокомментировала прорыв канализации на улице Чапаева, дом 57. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

«14 июля по адресу Чапаева, д. 57 проводился ремонт водопровода диаметром 500 мм. Сотрудники муниципального предприятия завершили работы 15 июля в 6:00 утра. МП „Водоканал“ приносит извинения за возможные неудобства», — указано в сообщении мэрии.

О ЧП сообщали рязанцы в социальных сетях. По словам жителей ближайших домов, проблему не могли устранить более суток, на улице стоял характерный запах.