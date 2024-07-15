18-летний молодой человек устроил перестрелку с полицией в Северной Осетии

18-летний молодой человек устроил перестрелку с полицией в Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, перестрелка произошла в селе Нижний Фиагдон Полонского района. Молодого человека подозревали в незаконном хранении оружия, к его дому приехал наряд полиции. Его хотели задержать для дачи объяснений, однако он открыл огонь по сотрудникам. После нескольких предупреждений полицейские в ответ применили табельное оружие — сначала несколько раз выстрелили вверх, а затем в стрелка, он получил сквозное ранение в живот.

Подозреваемого госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.