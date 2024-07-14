Захарова заявила, что покушение на Путина готовили на деньги США

«Вчера [13 июля] один из главарей киевского режима Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушение на президента России Владимира Путина, о котором рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, готовилось на деньги США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вчера [13 июля] один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — написала дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала покушение на Трампа.

*включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов