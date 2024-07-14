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WSJ: у подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
Правоохранительные органы США нашли взрывные устройства в машине подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Правоохранительные органы США нашли взрывные устройства в машине подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, машину подозреваемый припарковал недалеко от места проведения митинга.

Ранее ТАСС писало, что ФБР подтвердило установление личности причастного к покушению на Трампа. Им стал 20-летний Томас Мэттью Крукс из штата Пенсильвания.

Напомним, в Трампа выстрелили во время митинга. Пуля попала в верхнюю часть правого уха. Стрелявший находился на крыше здания за пределами места проведения митинга Трампа. Он ликвидирован.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после покушения на экс-президента США напомнила, что в стране стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.