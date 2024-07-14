В Шацке загорелся жилой дом и хозпостройка
Вызов поступил в 11:00. На месте работают три единицы техники и девять человек личного состава. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Шацке загорелся дом и хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Вызов поступил в 11:00. Пожар локализовали в 12:05 на площади 100 квадратных метров. Огнем поврежден жилой дом и хозпостройка.
На месте работают три единицы техники и девять человек личного состава.
По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.