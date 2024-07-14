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В Рыбном пьяная женщина грозилась зарезать соседку из-за ссоры
По предварительной информации, 44-летняя жительница города Рыбное проводила вечер в гостях у соседей — 48-летней женщины и ее 57-летнего сожителя. Все употребляли спиртное. В какой-то момент под действием алкоголя сожители начали предъявлять друг другу претензии и поссорились. Гостья попыталась вмешаться в конфликт. Хозяйке не понравилось, что кто-то встает между ней и сожителем.

В Рыбном пьяная женщина грозилась зарезать соседку из-за ссоры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

44-летняя жительница Рыбного рассказала полиции, что в квартире соседей нетрезвая хозяйка угрожала ее зарезать. Участковые уполномоченные полиции немедленно выехали на адрес.

По предварительной информации ведомства, 44-летняя жительница проводила вечер в гостях у соседей — 48-летней женщины и ее 57-летнего сожителя. Все употребляли спиртное. Во время застолья сожители начали предъявлять друг другу претензии и поссорились.

Отмечается, что гостья попыталась вмешаться в конфликт. Хозяйке не понравилось, что кто-то встает между ней и сожителем. Нетрезвая женщина схватила нож и пригрозила зарезать соседку, если она не замолчит. Испугавшись за свою жизнь, жительница Рыбного убежала из комнаты.

По данным пресс-службы УМВД, 48-летнюю злоумышленницу доставили в отдел полиции.

Дознаватель отдела МВД России по Рыбновскому району возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.