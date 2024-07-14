В Рязанской области выставили на продажу заброшенную водонапорную башню

Четырехэтажная водонапорная башня без статуса объекта культурного наследия находится в Касимове. Ее площадь составляет 182,9 квадратных метров. Башня продается с участком земли 13,72 соток. Начальная цена объекта — три миллиона 495 тысяч 60 рублей.

В Рязанской области выставили на продажу заброшенную водонапорную башню, построенную в 1916 году. Объявление с торгов появилось в Telegram-канале «Дом вдали — старые дома в продаже».

Четырехэтажная водонапорная башня без статуса объекта культурного наследия находится в Касимове. Ее площадь составляет 182,9 квадратных метров. Башня продается с участком земли 13,72 соток.

Начальная цена объекта — три миллиона 495 тысяч 60 рублей. Торги будут проводить с повышением.

Как пишет канал, в начале 2000-х башню хотели приспособить под туристический клуб. Однако этого сделать не получилось. Отмечается, что с тех пор она стоит заброшенная.