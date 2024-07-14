В Рязанской области выставили на продажу заброшенную водонапорную башню
Четырехэтажная водонапорная башня без статуса объекта культурного наследия находится в Касимове. Ее площадь составляет 182,9 квадратных метров. Башня продается с участком земли 13,72 соток. Начальная цена объекта — три миллиона 495 тысяч 60 рублей.
В Рязанской области выставили на продажу заброшенную водонапорную башню, построенную в 1916 году. Объявление с торгов
Четырехэтажная водонапорная башня без статуса объекта культурного наследия находится в Касимове. Ее площадь составляет 182,9 квадратных метров. Башня продается с участком земли 13,72 соток.
Начальная цена объекта — три миллиона 495 тысяч 60 рублей. Торги будут проводить с повышением.
Как пишет канал, в начале 2000-х башню хотели приспособить под туристический клуб. Однако этого сделать не получилось. Отмечается, что с тех пор она стоит заброшенная.