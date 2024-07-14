В Рязани выпала почти половина месячной нормы осадков

По данным синоптиков, в городе выпало 37 мм осадков, когда месячная норма для июля составляет 80 мм.

В воскресенье, 14 июля, в Рязани выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в городе выпало 37 мм осадков, когда месячная норма для июля составляет 80 мм.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в Рязани прошел ливень, после чего на Первомайском проспекте из канализации забил «фонтан». На улице Костычева подтопило «Пятерочку». А на улице Чкалова «утонул» троллейбус.

Позже городские службы начали устранять последствия непогоды.