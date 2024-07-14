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В Крыму в ДТП с минивэном погиб ребенок и пять человек пострадали

В воскресенье, 14 июля, в Крыму в ДТП с минивэном погиб ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной ГАИ.

Авария произошла в 12:30 на автодороге «Керчь-Чистополье-Новоотрадное». По предварительным данным ведомства, водитель 1984 года рождения на «Опеле Виваро» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги влево. Машина опрокинулась.

Как пишет ГАИ, погиб несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения. Водитель и четверо пассажиров, в том числе один ребенок, пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медучреждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Крыма