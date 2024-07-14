В Крыму около 20 детей заразились норовирусом в лагере
В Крыму в лагере «Юность» 19 несовершеннолетних из Белгородской области заразились норовирусом. Об этом
Отмечается, что несовершеннолетние пожаловались на одинаковые симптомы: головную боль, боль в животе и тошноту.
Детей госпитализировали в инфекционную больницу Евпатории.
По данным телеканала, роспотребнадзор и министерство здравоохранения Крыма провели проверку в лагере. Замечаний к организации питания в «Юности» не было.
На данный момент проводят мероприятия для предотвращения распространения вируса.