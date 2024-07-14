В Кемеровской области 14-летний подросток устроил смертельное ДТП

В воскресенье, 14 июля, в Кемеровской области подросток устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

Авария произошла около 05:50 на 18 километре автодороги «Промышленная — Ваганово». По предварительным данным ведомства, 14-летний водитель «Тойоты Премио» пересек полосу встречного движения, съехал в кювет и столкнулся с водопропускной трубой.

Отмечается, что от полученных травм скончался несовершеннолетний водитель и 17-летняя пассажир.

Проводится проверка.