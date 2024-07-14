Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП с «Ладой» в Рыбновском районе

Авария произошла 30 июня 2024 года, примерно в 08:05, на 162-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 29-летний житель Пензенской области на грузовике «Ситрак» с полуприцепом «Шмитц» столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 62-летнего жителя города Москвы.

Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной ГАИ.

Авария произошла 30 июня 2024 года, примерно в 08:05, на 162-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 29-летний житель Пензенской области на грузовике «Ситрак» с полуприцепом «Шмитц» столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 62-летнего жителя города Москвы.

В результате происшествия пассажир легкового автомобиля — 62-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водителю «Лады» и его несовершеннолетнему пассажиру в возрасте 10 лет потребовалась медпомощь.

Всех, кто стал очевидцем происшествия, просят обращаться в следственный отдел ОМВД России по Рыбновскому району по адресу: Рыбное, площадь Ленина, №дом 26 или по телефону (49137) 5-04-68.

Ранее очевидцы публиковали видео с места ДТП.