Скончалась американская актриса из сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти

Актрисе было 53 года. Шеннен Доэрти в 2015 году диагностировали рак молочной железы. В 2020 году он прогрессировал до четвертой стадии. В 2023 году актриса рассказала, что онкология распространилась на кости, а метастазы достигли головного мозга.

Скончалась американская актриса из сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Об этом сообщает Variety.

Актрисе было 53 года. По словам издания, Шеннен Доэрти в 2015 году диагностировали рак молочной железы. В 2020 году он прогрессировал до четвертой стадии.

Отмечается, что в 2023 году актриса рассказала, что онкология распространилась на кости, а метастазы достигли головного мозга.

Доэрти получила широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах «Беверли Хиллз» и «Зачарованные».