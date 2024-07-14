Российские военные освободили Урожайное в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток».

Российские военные освободили Урожайное в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток». По данным ведомства, военные осуществляют «зачистку и разминирование» поселка.

Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР.

Также отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.

Как уточнили в Минобороны, украинские войска потеряли на данном направлении до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, шесть гаубиц.