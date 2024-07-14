Опубликован прогноз погоды на 15 июля в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем — +27, +32 градуса, местами жара.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 15 июля, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем — +27, +32 градуса, местами ожидается жара.

Ветер будет переменных направлений, 2-7 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Ранее для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.