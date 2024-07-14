ГАИ установила личность водителя, который катал высунувшегося из окна рязанца

Сотрудниками отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции, было установлено, что за рулем «ВАЗ 2112» находился 19-летний житель Рязани.

ГАИ установила личность водителя, который катал высунувшегося из окна рязанца. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной ГАИ.

Сотрудники отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции, выяснили, что за рулем «ВАЗ 2112» находился 19-летний житель Рязани. В отношении водителя составлен административный материал (по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ) за перевозку пассажира вне кабины автомобиля. За нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей.

Кроме того, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, в связи с чем в отношении рязанца составлен соответствующий административный материал.

Напомним, водители заметили рязанца, высунувшегося из движущейся машины. Полиция проводила проверку.