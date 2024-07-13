Журналиста Отара Кушанашвили выписали из больницы

Госпитализированного журналиста Отара Кушанашвили выписали из больницы. Он готовится к прохождению дальнейшего курса лечения, сообщают в субботу, 13 июля, «Известия» со ссылкой на дочь телеведущего Дарико.

Госпитализированного журналиста Отара Кушанашвили выписали из больницы. Он готовится к прохождению дальнейшего курса лечения, сообщают в субботу, 13 июля, «Известия» со ссылкой на дочь телеведущего Дарико.

Теперь пациент будет готовиться к курсу химиотерапии и двум операциям.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мошенники звонят коллегам Кушанашвили и просят деньги на лечение, представляясь его родственниками.

«Мы случайно об этом узнали на самом деле, я уже после опубликовала, что наша семья не собирает никакие дополнительные средства. Это действительно мошенники. Номер, с которого они звонили, к сожалению, ни на кого не зарегистрирован. Не удалось узнать, кто это был», — отметила дочь журналиста.

Напомним, о госпитализации Кушанашвили стало известно 20 июня. У него заподозрили рак.