Водители заметили рязанца, высунувшегося из движущейся машины

Молодой человек с голым торсом проехался в центре Рязани, высунувшись из окна легковушки на ходу. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Молодой человек с голым торсом проехался в центре Рязани, высунувшись из окна легковушки на ходу. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел на Первомайском проспекте в пятницу, 12 июля. Рязанец находился в ВАЗ-2112. На кадрах в его руке можно заметить бутылку.