В Рыбновском районе водитель такси приняла роды у пассажирки

По данным родственников, в понедельник, 8 июля, в 4 утра беременной женщине вызвали такси до роддома.

В Рыбновском районе водитель такси приняла роды у пассажирки в дороге. Об этом сообщает Rybnoe.Net.

По данным родственников, в понедельник, 8 июля, в 4 утра беременной женщине вызвали такси до роддома. Однако из-за сильных схваток ей пришлось рожать в деревне Высокое, в машине. Через диспетчера такси на место вызвали скорую помощь.

Девочка родилась здоровой в 4:50 утра, весом 2530 граммов, 45 сантиметров.

«Спасибо таким неравнодушным людям! Женька, ты лучшая!» — написали родственники.