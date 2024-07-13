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В Рязанской области 14 июля ожидается гроза при жаре до +32 градусов
Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, днем местами жара достигнет +27…+32 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 14 июля, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, днем местами жара достигнет +27…+32 градусов. Прогноз погоды сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков.

Ветер переменный, 2-7 метров в секунду, днем местами при грозе порывы достигнут 9-14 метров в секунду.