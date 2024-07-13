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В Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелась нефтебаза
В ночь на субботу, 13 июля, около 4:00, в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ночь на субботу, 13 июля, около 4:00, в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Пожару присвоили 3 ранг, по состоянию на 8:00 площадь возгорания составляет 200 кв. м. К месту тушения прибыл пожарный поезд.

По данным очевидцев, был слышен один взрыв, после которого жители заметили столб дыма со стороны нефтебазы.