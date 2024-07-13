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В Псковской области в пятиэтажке взорвался газ
Газовый баллон взорвался в пятиэтажке, не подключенной к централизованному газоснабжению. Из-за взрыва произошел пожар на площади 15 кв. м.

В пятиэтажном доме в городе Опочка Псковской области взорвался бытовой газ. Инцидент произошел в субботу, 13 июля.

Газовый баллон взорвался в пятиэтажке, не подключенной к централизованному газоснабжению. Из-за взрыва произошел пожар на площади 15 кв. м.

В результате пострадали два человека, оказались повреждены три квартиры и два автомобиля, написал псковский губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Прокуратура области организовала проверку.

Все, кроме жителей трех наиболее пострадавших квартир, вернулись домой. Управляющая компания приступила к оперативному ремонту дверных и оконных проемов.

На месте инцидента организован подвоз воды и питания. Пункт временного размещения жильцам не понадобился.