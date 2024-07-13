В Перми задержали женщину, которая принесла на мусорку тело сына в чемодане

Следователи регионального следственного управления СКР по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУМВД задержали Ирину Шатову, причастную к убийству ребенка.

Следователи регионального следственного управления СКР по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУМВД задержали Ирину Шатову, причастную к убийству ребенка. Тело мальчика в пятницу, 12 июля, обнаружили в чемодане у мусорных баков в Перми.

В ближайшее время женщину допросят следователи.

Напомним, ранее появилось видео, на котором 34-летняя женщина шла по улице с чемоданом. Ее объявили в розыск.