Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
28°
Вск, 14
29°
Пнд, 15
29°
ЦБ USD 87.74 -0.25 13/07
ЦБ EUR 95.76 0.08 13/07
Нал. USD 88.01 / 88.65 13/07 09:15
Нал. EUR 96.50 / 97.09 13/07 09:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
1 663
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
2 302
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
7 642
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
5 854
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе у многодетной семьи сгорел дом
В селе Ершово Клепиковского района сгорел дом, в котором жила многодетная семья. Подробности пожара сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В селе Ершово Клепиковского района сгорел дом, в котором жила многодетная семья. Подробности пожара сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вызов поступил в пятницу, 12 июля, в 10:34. Пламя локализовали в 10:56, потушили в 11:20.

Спасли двух человек, 34-летнего и 56-летнего мужчин, их госпитализировали.

На месте работало 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

По данным местных жителей, один из пострадавших — отец детей, он находится в больнице с ожогами. Родители и пятеро детей остались без крыши над головой, у них сгорело все.

Семье нужны личные вещи, одежда и обувь. Возраст детей: девочки 10, 11, 12 лет и мальчики 5 и 6 лет.

Средства можно перевести по номеру +7 (910) 562-53-16 Анастасия Николаевна С. (Сбербанк). Также по этому номеру можно узнать, что конкретно нужно семье.