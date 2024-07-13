В Клепиковском районе у многодетной семьи сгорел дом

В селе Ершово Клепиковского района сгорел дом, в котором жила многодетная семья. Подробности пожара сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В селе Ершово Клепиковского района сгорел дом, в котором жила многодетная семья. Подробности пожара сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вызов поступил в пятницу, 12 июля, в 10:34. Пламя локализовали в 10:56, потушили в 11:20.

Спасли двух человек, 34-летнего и 56-летнего мужчин, их госпитализировали.

На месте работало 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

По данным местных жителей, один из пострадавших — отец детей, он находится в больнице с ожогами. Родители и пятеро детей остались без крыши над головой, у них сгорело все.

Семье нужны личные вещи, одежда и обувь. Возраст детей: девочки 10, 11, 12 лет и мальчики 5 и 6 лет.