В Иркутской области в бассейне утонула двухлетняя девочка

Трагедия произошла в селе Мамоны. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра и упала в каркасный бассейн с водой.

В Иркутской области в четверг, 11 июля, в бассейне во дворе частного дома утонула двухлетняя девочка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в селе Мамоны. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра и упала в каркасный бассейн с водой.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.