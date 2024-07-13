В Иркутской области в бассейне утонула двухлетняя девочка
Трагедия произошла в селе Мамоны. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра и упала в каркасный бассейн с водой.
В Иркутской области в четверг, 11 июля, в бассейне во дворе частного дома утонула двухлетняя девочка. Об этом
Трагедия произошла в селе Мамоны. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра и упала в каркасный бассейн с водой.
Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.