В Госдуме призвали не верить слухам о замедлении работы мессенджеров

Депутат Госдумы Антон Горелкин призвал не верить сообщениям о том, что в России замедляют работу мессенджеров WhatsApp, Telegram, а также видеохостинга YouTube.
«Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, но делать это без необходимых правовых оснований он не будет. Также в соответствии с законом о замедлении трафика платформ в масштабах всей страны об этом будут обязательно публично предупреждать.
В случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести компании Google, добавил Горелкин.
«Остановить этот процесс без участия компании невозможно, но и ускорять его тоже не вижу смысла: чем естественнее будет происходить переток российской аудитории на отечественные платформы, тем лучше», — заключил он.
Напомним, накануне сообщалось, что «Ростелеком» предупредил о возможном замедлении работы YouTube. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, проблемы с работой видеохостинга носят технический характер, планов на блокировку у властей нет.