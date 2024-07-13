В Госдуме призвали не верить слухам о замедлении работы мессенджеров

В случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести компании Google, добавил Горелкин.

Депутат Госдумы Антон Горелкин призвал не верить сообщениям о том, что в России замедляют работу мессенджеров WhatsApp, Telegram, а также видеохостинга YouTube.

«Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, у Роскомнадзора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, но делать это без необходимых правовых оснований он не будет. Также в соответствии с законом о замедлении трафика платформ в масштабах всей страны об этом будут обязательно публично предупреждать.

В случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести компании Google, добавил Горелкин.

«Остановить этот процесс без участия компании невозможно, но и ускорять его тоже не вижу смысла: чем естественнее будет происходить переток российской аудитории на отечественные платформы, тем лучше», — заключил он.

Напомним, накануне сообщалось, что «Ростелеком» предупредил о возможном замедлении работы YouTube. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, проблемы с работой видеохостинга носят технический характер, планов на блокировку у властей нет.