В Башкирии перевернулась лодка с тремя мужчинами, один из них утонул
Жертвой стал мужчина 1986 года рождения. Ведутся поисково-водолазные работы.
На реке Белой в Башкирии погиб мужчина. Он утонул после того, как лодка перевернулась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Другой пассажир сумел удержаться. Третьему мужчине удалось доплыть до берега самостоятельно.
Лодка «Казанка» перевернулась выше пляжа на заливе в населенном пункте Андреевка Илишевского района.
Жертвой стал мужчина 1986 года рождения. Ведутся поисково-водолазные работы.