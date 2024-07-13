Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП с мопедом в Касимовском районе
49-летний житель деревни Выропаево за рулем мопеда Motoland столкнулся с Kia Rio под управлением 44-летнего жителя города Луховицы.
Следователи УМВД по Рязанской области устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло 23 июля 2023 года, примерно в 21:35, в Касимовском районе на 224-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
49-летний житель деревни Выропаево за рулем мопеда Motoland столкнулся с Kia Rio под управлением 44-летнего жителя города Луховицы. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте.
Очевидцев и всех, кому известно что-либо об этой аварии, просят обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону