Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП с мопедом в Касимовском районе

49-летний житель деревни Выропаево за рулем мопеда Motoland столкнулся с Kia Rio под управлением 44-летнего жителя города Луховицы.

Следователи УМВД по Рязанской области устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло 23 июля 2023 года, примерно в 21:35, в Касимовском районе на 224-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

49-летний житель деревни Выропаево за рулем мопеда Motoland столкнулся с Kia Rio под управлением 44-летнего жителя города Луховицы. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте.