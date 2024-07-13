Скончался касимовский предприниматель Петр Гуляев
В субботу, 13 июля, на 71-м году жизни скончался предприниматель Петр Иванович Гуляев. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Касимова Иван Бахилов.
В субботу, 13 июля, на 71-м году жизни скончался предприниматель Петр Иванович Гуляев. Об этом на своей странице «ВКонтакте»
«Петр Иванович не был уроженцем нашего города, но судьба свела его с ним на долгие годы. Свою жизнь он связал с пищевой промышленностью, работал на руководящих постах и основывал производство „Инфорум-Какао“, „Инфорум-Пром“. В компании ООО „ВК“ работал с момента ее основания, руководил строительством новой кондитерской фабрики „Верность качеству“», — сообщается в посте.
Глава города выразил соболезнования семье, близким и друзьям покойного.
Прощание с Петром Гуляевым состоится 15 июля в 10:00 в Троицком храме.