Рязанские волонтеры помогали ликвидировать последствия авиакатастрофы под Коломной
Ночью в субботу, 13 июля, экипаж спасателей МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева отправился на помощь в ликвидации последствий крушения самолета Superjet 100 под Коломной.
Ночью в субботу, 13 июля, экипаж спасателей МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева отправился на помощь в ликвидации последствий крушения самолета Superjet 100 под Коломной. Об этом сообщается в группе отряда «ВКонтакте».
В 8:00 добровольцы прибыли в штаб МЧС и в составе организованной колонны выдвинулись на помощь.
Весь день спасатели помогали в расчистке пути к месту авиакатастрофы, собирали части самолета и выносили их из леса. Также они занимались поиском фрагментов тел погибших членов экипажа.
Напомним, в Подмосковье нашли тела всех трех членов экипажа рухнувшего самолета. Авиакатастрофа произошла накануне.