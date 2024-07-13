Рязанские волонтеры помогали ликвидировать последствия авиакатастрофы под Коломной

Ночью в субботу, 13 июля, экипаж спасателей МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева отправился на помощь в ликвидации последствий крушения самолета Superjet 100 под Коломной.

Ночью в субботу, 13 июля, экипаж спасателей МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева отправился на помощь в ликвидации последствий крушения самолета Superjet 100 под Коломной. Об этом сообщается в группе отряда «ВКонтакте».

В 8:00 добровольцы прибыли в штаб МЧС и в составе организованной колонны выдвинулись на помощь.

Весь день спасатели помогали в расчистке пути к месту авиакатастрофы, собирали части самолета и выносили их из леса. Также они занимались поиском фрагментов тел погибших членов экипажа.

Напомним, в Подмосковье нашли тела всех трех членов экипажа рухнувшего самолета. Авиакатастрофа произошла накануне.