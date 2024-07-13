Рязанец вырезал 200 метров кабеля с улицы Есенина и продал

Вес пропавшего цветмета составил более 60 килограммов. Подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Есенина из траншеи вырезали 200 метров силового кабеля. Подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился представитель организации, занимающейся монтажом силового кабеля на одном из отрезков улицы Есенина. По его словам, ночью кто-то демонтировал из 200 метров кабеля медную жилу. Накануне работники проложили его в траншею и присыпали землей, но не подключили.

Вес пропавшего цветмета составил более 60 килограммов.

Полицейские опросили местных жителей и нашли мужчину, который ночью заметил прохожего с тяжелой ношей. По описанию оперативники установили подозреваемого — 38-летнего рязанца неоднократно судили за совершенные кражи.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника.

По предварительной информации, 38-летний рязанец возвращался ночью домой и случайно заметил неподключенный кабель, концы которого были выведены наружу. Рецидивист вытащил его на поверхность, достал нож и вырезал медную жилу. Затем злоумышленник перенес добычу ближе к дому, а утром сбыл как лом цветного металла.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.