Рязанцам рассказали о правилах безопасности при занятиях сап-серфингом

Их опубликовал телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

Рязанцам напомнили об основных правилах безопасности при занятии сап-серфингом. Их опубликовал телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

Отправляясь на водоем, нужно сообщить кому-то из близких о своем местоположении. Если планируется долгий и сложный маршрут, следует зарегистрировать группу в МЧС России. Смартфон лучше держать при себе в специальном водонепроницаемом кейсе.

Необходимо быть предельно внимательными в местах регулярного прохождения маломерных судов.

Также в МЧС напомнили, что выходить разрешено только в безветренную погоду с хорошей видимостью, надевать спасательный жилет и не кататься, если не умеете плавать.