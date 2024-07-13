Полиция проведет проверку после инцидента с высунувшимся из машины рязанцем

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку после информации о рязанце, который проехал по Первомайскому проспекту, высунувшись из окна легковушки в полуголом виде.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку после информации о рязанце, который проехал по Первомайскому проспекту, высунувшись из окна легковушки в полуголом виде. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее видео появилось в соцсетях. Инцидент произошел на Первомайском проспекте в пятницу, 12 июля.