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ВООПИиК: в здании, где учились Мичурин и Боклевский, проводят ремонт без лицензии
По словам активистом, в Пронске на объекте культурного наследия «Здание бывшего уездного училища, в котором учились Мичурин и художник Боклевский» ведутся строительно-монтажные работы не уполномоченной на то организацией.

В здании, где учились Мичурин и Боклевский, проводят ремонт без лицензии. Сообщение появилось в группе «ВООПИиК Рязань»,

По словам активистом, в Пронске на объекте культурного наследия «Здание бывшего уездного училища, в котором учились Мичурин и художник Боклевский» ведутся строительно-монтажные работы не уполномоченной на то организацией.

«В памятнике в настоящее время размещаются краеведческий музей и библиотека, в стенах которой проходят работы с нарушением требований Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). Объект подвергается угрозе из-за отсутствия у рабочих требуемой квалификации», — отметили в сообщении.

Активисты сообщили, что обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».