В Уфе спасли 16 подростков, которых удерживали силой и мучали двое таджиков

В Уфе спасли 16 подростков, которых удерживали силой и мучали двое таджиков. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил местный СУ СКР России.

По версии следствия, несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет долгое время удерживали в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев. Один из подростков смог сбежать из квартиры и обратиться за помощью в ближайший магазин.

Ночью 12 июля 2024 следователи и полицейские освободили детей и задержали двух граждан Республики Таджикистан.

Специалисты ищут родителей пострадавших, оценивают состояние их здоровья и выясняют обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетних поместили в специализированные соцучреждения для организации надлежащего ухода. При необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления республики.